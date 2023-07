Jorrit Hendrix is even terug bij Jong PSV: ‘Heb Ernest Faber zelf gebeld om aan te sluiten’

Drievoudig eredivisiekampioen Jorrit Hendrix is deze week een opvallende verschijning in Eindhoven, waar hij meetraint bij Jong PSV. De 28-jarige middenvelder heeft momenteel nog geen club en houdt in afwachting van een nieuwe stap zijn conditie op peil bij de beloften van PSV. ,,Ik heb fysiek wat pech gehad vanaf april, maar ben nu weer helemaal fit en train volledig mee. Mooi om hier even terug te zijn, op een plek waar ik hele goede herinneringen aan heb.”