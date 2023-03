Sanne van Haasteren genomineerd voor Archiprix 2023

Meer clubs willen helpen op Liempds parkeerter­rein Velder: ‘Ook wij zijn op zoek naar inkomsten’

LIEMPDE – Het is uiteindelijk aan de leden van carnavalsstichting De Ploegers, maar het bestuur wil graag, heel graag zelfs, een rol spelen op het parkeerterrein bij Velder in Liempde. ,,Ook wij zijn op zoek naar inkomsten, maar we willen vooraf van de leden horen of ze ook willen”, zegt voorzitter Rob van Abeelen.