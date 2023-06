Sportclub Jekerdal JO17-1 vermorzelt Wilhelmina Boys JO17-1

TRANSFER Waarom bij PSV bijna iedereen een beetje van Érick Gutiérrez is gaan houden (en Chivas hem koopt)

De meeste supporters van PSV zijn na vijf jaar een beetje van Érick Gutiérrez gaan houden en moeten even slikken, omdat hij ijs en weder dienende naar Mexico vertrekt. De liefde ontstond niet vanwege een enorm aantal goals of assists en interviews met mierzoete teksten. Ook niet vanwege een ongekend aantal splijtende passes of razendsnelle sprints per wedstrijd. Maar waarom dan wel?