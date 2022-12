Ambachtelijke slager ligt met hoofd op het hakblok: ‘Zo’n negentig vleeshouwers slachten nog zelf in Nederland’

Man (32) sloeg zijn Groesbeek­se vriendin bont en blauw ‘uit zelfverde­di­ging’

GROESBEEK/ZUTPHEN - Mishandeling van zijn ex. Stalking. Bedreiging en het inrijden op een agent bij een controle. Het is een flinke lijst incidenten waaraan een 32-jarige man uit Eindhoven zich schuldig zou hebben gemaakt. Hij stond hiervoor terecht voor de rechtbank in Zutphen.

14:08