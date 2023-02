Anderhalf miljoen euro voor zuinigere huizen in Beuningen

‘Werk veel meer over landsgren­zen samen om 1 miljoen mensen met zeldzame ziekte te helpen’

Artsen moeten veel meer over de landsgrenzen heen samenwerken om patiënten met zeer zeldzame ziektes beter te kunnen behandelen en van elkaars onderzoeken te leren. De coronapandemie heeft bewezen dat gezamenlijk internationaal onderzoek cruciaal is om bepaalde ziektes te behandelen of genezen.