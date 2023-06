Antimilitaristen gaan in debat: ‘De grootste opgave, Oekraïne zover krijgen dat het enigszins zal inbinden’

Terug in de tijd: in de oorlog marcheren we niet

NIJMEGEN - Anti-naziliedjes waren er in 1941 debet aan dat de Vierdaagse door de Duitse bezetter werd verboden. Althans, het is een van de redenen. De organisatie wilde SS'ers en NSB'ers niet in uniform laten meelopen. En dus missen de jaren 1941 tot en met 1945 in het rijtje van marsjaren. Net als 1914 en 1915 overigens, jaren die in de Eerste Wereldoorlog vielen. Toch werd er in 1941 een Vierdaagse gelopen. Wandelclubs als de Blauwvosjes en de Dubbele Adelaar uit Nijmegen lieten zich niet afschrikken.