Beuningen On Ice krijgt een eigen transformator: dat scheelt geld én dieselwalm

met video Wouter (21) uit Wijchen doet mee aan het EK vinzwemmen: ‘Train zes keer per week, drinken doe ik niet’

Wouter van Diepen is de enige Nederlandse deelnemer op het EK vinzwemmen, komende week in Hongarije. Zijn thuisbasis is zwembad De Meerval in Wijchen. Op het oog niet direct een topsportlocatie, maar het is het walhalla van het Nederlandse vinzwemmen.