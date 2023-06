Beunings geld naar kwakzalvers en oplichters? Niet waar, zegt de wethouder

Cyberaan­val op Duitse krant, sinds zondag slechts noodeditie voor lezers in grens­streek

Het Duitse dagblad Rheinische Post verschijnt sinds maandag in een noodeditie. Ook de website is sinds zondag slechts beperkt toegankelijk. Het is een gevolg van een ‘criminele cyberaanval’, schrijft de krant. Er is wel een digitale kranteneditie beschikbaar.