Beuningse Boys uit beker gekegeld, Geïrriteerd Juliana’31 ten koste van ‘schopploeg’ wel naar laatste acht

Beuningse Boys, tiende in 2H, loopt een thuiswedstrijd in de kwartfinale mis tegen Batavia’90, een andere tweedeklasser.

,,We zijn ver gekomen en uitgeschakeld door een betere ploeg”, vond Bob Stevens, de assistent die de honneurs waarnam. Beuningse Boys schakelde eerder dit bekertoernooi Woezik, Arnhemse Boys en Hattem uit. ,,We kwamen ten opzichte van Bon Boys voetballend tekort. Qua kansen was het nog redelijk gelijk.”

,,Het was een moeizame wedstrijd tegen een tegenstander die 90 minuten lang liep te schoppen”, stelde trainer Ton Kosterman van Juliana. ,,Dat zorgde bij ons voor irritatie, net als de 85 procent balbezit die we hadden maar waar lange tijd geen doelpunt uitkwam.”

Voor een plek bij de laatste vier moet Juliana later dit seizoen afrekenen met csv Apeldoorn, de huidige nummer elf van de zaterdagse vierde divisie B. Kosterman: ,,De kwartfinale is de finale. Als we winnen dan speelt Juliana volgend jaar in de echte KNVB-beker.”