Beuningse kunstenaars kunnen zich aanmelden voor jaarlijke Kunstroute

BEUNINGEN - Kustenaars die wonen of werken in Beuningen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Kunstroute die dit jaar staat gepland voor het weekeinde van 16 en 17 september.

Kunstroute Beuningen is een jaarlijks evenement in de vier kerkdorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Kunstliefhebbers kunnen per fiets, of auto, een route langs diverse kunstwerken afleggen. Sommige werken die worden geëxposeerd zijn te koop.

Of een kunstenaar nu schildert, beeldhouwt, fotografeert of er een andere stiel op nahoudt, iedereen is welkom om deel te nemen aan het evenement. Werk tentoonstellen kan in huis, tuin, atelier of galerie. Zowel amateurs als professionals kunnen meedoen aan deze achttiende editie.

Wie zich aanmeldt, krijgt bezoek van de aanmeldcommissie die werken beoordeelt op diversiteit en kwaliteit.

Aanmelden voor de Kunstroute Beuningen 2023 kan tot 1 maart door het sturen van een mail naar info@kunstroutebeuningen.nl, via het formulier op de website kunstroutebeuningen.nl en via Stichting Perspectief. De tentoongestelde kunst is op zaterdag 16 en zondag 17 september te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur.

