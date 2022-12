Bonje in de ouderenbond Unie KBO: ‘Afsplitsing Gelderse afdeling is flinke financiële aderlating’

Oud-dierenarts Gijs Maris overleden na ongeval in Groesbeek

GROESBEEK – Ten gevolge van een noodlottig ongeval op donderdag 15 december op de Derdebaan in Groesbeek is de 80-jarige Gijs Maris overleden. Maris was dierenarts in deze regio en bovendien zat hij van 2002 tot en met 2006 voor de VVD in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Groesbeek.

25 december