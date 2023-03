Bruisend oud-Weurt houdt de Vierdaagse in de eigen straat

Litouwer (39) zou landgenoot met stroom­stoot­wa­pen hebben gedwongen te werken

Een 39-jarige man uit Litouwen wordt ervan verdacht een landgenoot te hebben uitgebuit. Hij zou hem hebben gedwongen zes dagen per week te laten werken bij een wasserij en bij een boer in Altforst en Tiel. De verdachte komt woensdag wel op vrije voeten, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.