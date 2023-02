De boerenkinderen ‘van over het kanaal’ werden achtergesteld

columnOp de dag dat ik lees over groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs, spreek ik een zus van mijn moeder. Ze vertelt hoe het haar in de jaren 50 verging, op de lagere school in Hees. De boerenkinderen ‘van over het kanaal’, oftewel Neerbosch (nu Lindenholt), werden achtergesteld.