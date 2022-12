De Kwestie van Dirk: door de sluiting van clubs verloedert het nachtleven

Gesprekken met Joris gaan via het Franse chanson, ‘ik zet Arthur H. wel even op, hij heeft zo’n doorrookte stem’ en Marian Rampal ‘ die vrouw raakt me diep’, naar zijn laatste betovering door My Baby tijdens een concertbezoek.

Dat laatste bracht onze conversatie bij de sluiting van podia in Nijmegen. Vorige maand luidde het Nijmeegse nachtleven de noodklok omdat vier toonaangevende plekken moeten verdwijnen. Cultuurcentrum Brebl vond weliswaar dit weekend een andere locatie, maar hier is vanwege de kleine ruimte ook niet echt plaats meer voor dance of jongerencultuur.

Hubert, Neus en Strandbar Stek hopen nog altijd dat er überhaupt een ruimte wordt gevonden waar zij al hun activiteiten kunnen voortzetten. Vragend kijk ik naar mijn haarartiest. Zo’n muziekliefhebber weet vast hoe het zit en of het nachtleven in Nijmegen werkelijk gedoemd is.

Kwestie van Dirk Grote kwesties, kleine kwesties? Verslaggever Dirk Lotgerink laat er, gewapend met een flinke portie verwondering, zijn eigen licht op schijnen. Ook een kwestie voor Dirk? Mail dirklotgerink@gelderlander.nl.

