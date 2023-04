De takken kraken. Dan ineens een kinderhand op mijn schouder

Piz­za-ses­sies en een dorpentour: Inwoners Druten mogen dromen over de toekomst

,,We hebben reacties nodig van iedereen.” Dat is de oproep van de nieuwe burgemeester van Druten, Sigrid Sengers bij de start van de brainstorm Dromen voor Druten. Alle inwoners van de gemeente - ook ondernemers, organisaties en verenigingen - wil ze graag horen. Hoe willen zij dat Druten en zijn kerkdorpen er in 2040 uitzien?