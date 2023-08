Dit jaar geen kermis? Dan organiseren ze het in Winssen gewoon zelf

Geef Weurts opvangte­huis voor sekswer­kers een kans, zeggen ze in Groningen: ‘Wij hebben nog nooit de politie gebeld’

Het plan voor een kleinschalig opvanghuis voor sekswerkers in Weurt roept veel weerstand op. In Groningen bestaat al vier jaar een vergelijkbare opvang. Hoe is het daar? ,,De politie is bij ons nog nooit aan de deur geweest wegens overlast.”