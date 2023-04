Echt weer voor een biertje: eerste Beuningse Bierfestival zondag groot succes

indebuurt.nl Proosten op de verjaardag van de koning: alles over Koningsdag in Nijmegen

Oranjetompoucen, vrolijke Nijmegenaren, feestjes en nog veel meer: dat is Koningsdag in Nijmegen in een notendop. Het festijn, dat op 27 april 2023 is, wordt uitbundig gevierd. Heb jij je oranje outfit al bij elkaar en is het tijd om plannen te maken? Hier lees je alle info over Koningsdag in Nijmegen.