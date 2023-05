‘Emilia is weer thuis’. Start hardloopevenement Wijchen dichter bij het kasteel

Angst voor uitbrei­ding zandwin­ning Winssen en voor verondie­ping van de plas met vuile grond

De grootste politieke partij van Beuningen, Beuningen Nu & Morgen (BN&M), is bang voor uitbreiding van de zandwinning Geertjesgolf in Winssen. Ook maakt de partij zich zorgen over het verondiepen van de zandwinplas: gebeurt dat wel met ‘schone grond’, materiaal dat te vertrouwen is?