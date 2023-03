Europees geld voor dorpen in Maas en Waal en regio Nijmegen

Ook verbeteringen in de omgeving van dorpen kunnen met Leader-geld worden betaald. De gemeenten vragen hun inwoners en ondernemers wat voor ideeën voor dorpsverbeteringen ze hebben. Dat is verplicht om voor Europees geld in aanmerking te komen. De ideeën moeten uit de plaatselijke bevolking komen.

Met zijn zessen

Vragenlijst

In de eerste weken van april houden ze drie werkbijeenkomsten. De aanwezigen bespreken dan de thema’s in groepjes. Op de website van iedere gemeente staat meer informatie over de Leader-subsidie en de vragenlijst. Binnenkort is ook aanmelden voor de drie bijeenkomsten via de gemeentelijke sites mogelijk.