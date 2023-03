Fouten maken mag bij het Nieuw Talent Orkest van Kunst en Volharding in Beuningen

Dode bij geweld op Lentse Warande blijkt 29-jarige man uit Nijmegen; Wijchenaar (30) vast voor mogelijke betrokken­heid

Het slachtoffer van het dodelijke geweldsincident in Nijmegen dinsdagavond blijkt een 29-jarige man uit diezelfde stad. Hoe hij om het leven kwam, is nog onduidelijk. Een 30-jarige Wijchenaar is opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het fatale voorval op de Lentse Warande.