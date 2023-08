met video Mannen slaan elkaar vol in het gezicht bij knokpartij midden in centrum Nijmegen: ‘Dit gaat wel heel ver’

Een wilde knokpartij tussen zeker vijf mannen in het centrum van Nijmegen, levert geschrokken reacties op. Op beelden van de vechtpartij, die sinds maandag veel gedeeld worden, is te zien hoe de jonge mannen elkaar op straat in het gezicht slaan. Één van hen lijkt knock-out te liggen, maar krabbelt later overeind.