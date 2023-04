Goed nieuws voor huurders in de regio: maandprijs van tienduizenden woningen gaat omlaag

Pieter versus de natuurvere­ni­ging: rel over bedrijf in riante tuin leidt tot aangifte

Vergaderlocatie Buitenoverleg aan het Wijchens Ven is al jarenlang in bedrijf zonder daarvoor vergunningen te hebben. De gemeente kreeg het drie jaar geleden door en maakt wat illegaal was nu alsnog legaal. Tot stomme verbazing van de natuurvereniging die de zaak aanzwengelde.