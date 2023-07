Hein volgde op zijn 56ste alsnog zijn hart: ‘Ik gebruikte schilderijen om meisjes te versieren’

Aan de Meerkoetlaan in Beuningen is er binnen en buiten een weelde aan kleur en groen. Hein de Bruyne woont er volgend jaar vijftig jaar. Samen met zijn vrouw Haaske. Zij is keramiste en heeft duidelijk groene vingers. Alle kamers in hun huis zijn gevuld met schilderijen van De Bruyne. Zijn atelier is op zolder.