‘Het boek van Job’ wint NPO-prijs: ‘Het was zijn kijk op de wereld, ik schreef het alleen maar op’

met videoNIJMEGEN - Het boek van Job van de Nijmeegse schrijfster Annemarie Haverkamp is door de luisteraars van NPO Radio 1 uitgeroepen tot Non-Fictie Boek van het Jaar. In een eerste reactie liet ze ontroerd weten ‘fucking trots’ te zijn op haar zoon Job, die vorig jaar onverwachts overleed.

Achttien jaar schreef Annemarie Haverkamp in dagblad De Gelderlander over haar meervoudig gehandicapte zoon Joran die in de columns Job wordt genoemd. Van de ontreddering na zijn geboorte tot het onverwachte en verdrietige einde in het najaar van 2021. Het boek van Job is een samenvatting van al die columns.

Inspiratie

Haverkamp haalde maar liefst 28 procent van de stemmen van de luisteraars van radioprogramma Humberto, en versloeg daarmee royaal de andere elf genomineerden. ,,Dit is zo gaaf, zo fantastisch, wij hebben het gedaan", reageert een ontroerde Haverkamp. ,,Het was zijn leven, zijn kijk op de wereld. Ik schreef het alleen maar op en daarmee heeft hij veel mensen geïnspireerd en harten geraakt. Deze prijs is een grote erkenning voor hem en dat maakt me ongelooflijk trots op Joran.”

Het Boek van Job van Annemarie Haverkamp (midden) is door luisteraars van Radio 1-programma Humberto uitgeroepen tot Non-Fictie Boek van het Jaar.

Wat hem zo inspirerend maakt? Haverkamp moet even nadenken. ,,We leven in een heel complexe wereld vol tegenstellingen, en daarin leefde hij in zijn eigen bubbeltje, het raakte hem niet. Hij was zo tevreden, zacht, lief, vol vertrouwen. Het was goed toeven in zijn wereld”, zegt ze.

,,Hij was onvoorwaardelijk, zonder oordeel. Achttien jaar lang zijn we in zijn manier van kijken naar de wereld meegegaan. Die veilige haven is nu niet meer voor ons, en dat is een groot gemis. Maar het is fantastisch om zijn kijk op de wereld met dit boek door te kunnen geven, ik heb een monument voor hem kunnen bouwen. En hij bereikt ineens een nieuw publiek, dat niet al achttien jaar via de columns was meegegroeid. Dat is geweldig.”

