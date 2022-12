Hoe de nieuwe woontoren wordt ingepast in de Nijmeegse skyline

Politie doet ‘explosieve vondst’ in Lent: 22-jarige man aangehou­den die heel huizenblok had kunnen wegvagen

LENT - In een woning in Lent is donderdag 60 kilogram illegaal vuurwerk gevonden. In de buit zaten minstens 800 cobra's, aldus de politie. De 22-jarige verkoper is aangehouden.

23 december