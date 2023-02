Jos verloor zijn vrouw aan leukemie en komt nu met oproep: ‘Stem tegen varend ontgassen!’

NEC kraakt defensief Volendam in tweede helft, Nijmegena­ren klimmen naar linkerrij­tje

NEC heeft in eigen huis een zakelijke overwinning geboekt op Volendam: 3-0. De ploeg van Rogier Meijer botste in de eerste helft op een defensieve muur, maar sloeg na rust wel toe. De Nijmegenaren klimmen door de zege naar de negende plek in de eredivisie.