Kasteel Wijchen eerste kasteel van Nederland dat écht toegankelijk is: ‘Heel subtiel gedaan’

Delhij maakt zelf gebruik van een rolstoel. Ze was met enkele andere mensen met een beperking aanwezig bij de uitreiking van het keurmerk. Bij de recente verbouwing van het kasteel is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid.

,,Het mooie is dat het er niet dik bovenop ligt”, zegt Delhij. ,,In het buitenland zie je soms enorme hellingbanen voor rolstoelers, maar die halen de charme van zo’n oud gebouw weg. Hier is het heel subtiel gedaan. In de kelder is bijvoorbeeld een trap die kan veranderen in een beweegbaar plateau waarmee iemand met een rolstoel opgetild kan worden.”