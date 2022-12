‘Klimaatchef van Gelderland’ Jan van der Meer stopt: ‘We hebben heel veel tijd verloren, het is moeilijk om optimistisch te blijven’

Als Marokko wint, juicht Nederland nu ook: ‘We gunnen het elkaar, voel je’

OOSTERHOUT - Ze komen uit Dronten, Leiderdorp, Huizen en Rotterdam en voetballen straks in de halve finale van het wereldkampioenschap tegen Frankrijk. In West-Brabantse moskeeën wordt voor ze gebeden. Dima Maghreb, hup Marokko! ,,Zoveel mensen juichen nu voor ons, hoe mooi is dat?”

11 december