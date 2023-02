Kortere optochten in Maas en Waal? De mensen die er wel zijn, maken er een feestje van

Mogelijk enorm veel extra huizen in Ewijk en Winssen: ‘We trekken een veel te grote broek aan’

Een enorme bouwspurt in Ewijk en Winssen. Dat is waar burgemeester en wethouders van Beuningen op inzetten. Bouwen in Beuningen en Weurt moet wachten, net als kleinschalige projecten. Het moet grootschalig en snel. Daar zetten politici en inwoners vraagtekens bij.