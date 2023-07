Krakkemikkige Sluis Weurt kostte binnenvaart in 2022 bijna 2 miljoen euro

Voor muziek of sfeer naar Down The Rabbit Hole? ‘Sfeer is belangrij­ker, aan het eind stinken we allemaal’

,,Natuurlijk willen we bands zien en horen. Dit is een muziekfestival. Maar we komen vooral voor de sfeer. Iedereen maakt dit drie dagen mee. Iedereen is gezellig.” Zo vat bezoeker Pepijn Sommerdijk Down The Rabbit Hole samen.