Liefhebber Razing met voorbehoud begonnen bij Ewijk: ‘Waarschijnlijk mijn laatste klus als trainer’

Verdriet en vragen na dood cliënt Jitze (60) in Groesbeek­se zorginstel­ling: greep personeel op de juiste manier in?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt wat voorafging aan de dood van Jitze (60), de bewoner van een Groesbeekse zorginstelling die deze maand dood in zijn woning lag. Onderzoek moet uitwijzen of personeel de juiste protocollen heeft gevolgd en of er verbeterpunten zijn voor de toekomst.