Meisje (12) werd ‘betast, aangerand en verkracht’, maar verdachte is te gestrest om voor rechter te komen

Kind overlijdt in Radboudumc aan mazelen: ‘Om de vier tot acht jaar een uitbraak’

De kans dat iemand aan een mazeleninfectie overlijdt, is 1 op 10.000. Het virus komt in Nederland ook bijna niet meer voor, maar desondanks is in maart in het Nijmeegse Radboudumc een meisje aan mazelen overleden.