Mensenhandel in de gaten gehouden in Maas en Waal

MAAS EN WAAL - Mensenhandel herkennen en aankaarten. Dat is voortaan de extra taak van twee ambtenaren die in de vier gemeenten van het Land van Maas en Waal worden aangewezen.

De speciale aandachtsfunctionarissen, zoals ze heten, gaan ook voorlichting geven over het fenomeen en ‘bewustwording creëren’ over mensenhandel in Beuningen, Druten, Wijchen en West Maas en Waal.

De ambtenaren in Druten en Wijchen gaan werken in het team openbare orde en veiligheid van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). Ze werken met hun collega’s van zorg en welzijn (‘sociaal domein’). Samen zorgen ze ervoor dat eventuele signalen van mensenhandel bij organisaties als de politie en zorginstellingen terechtkomen.

‘Elk slachtoffer is er één te veel’

De vier Maas en Waalse gemeenten doen mee aan de gezamenlijke aanpak van mensenhandel in Gelderland-Zuid, waaronder de gemeenten in het gebied hun handtekening hebben gezet. Mensenhandel in Nederland is een ernstig onderschat probleem, constateren de gemeenten. ‘Elk slachtoffer is er één te veel’, schrijven burgemeester en wethouders van Druten.

Prioriteit regeerakkoord

Zij leggen uit dat mensenhandel vaak gebeurt in criminele samenwerkingen die misbruik maken van de legale wereld. ‘Daarom is mensenhandel een vorm van ondermijning. Het is een van de zwaarste vormen van criminaliteit’. De aanpak ervan is inmiddels één van de prioriteiten in het regeerakkoord van de regering Rutte.

In deze regio vormen de vele arbeidsmigranten een risicogroep voor mensenhandel en uitbuiting. Ook (Oekraïense) vluchtelingen lopen veel risico. Maar ook exploitatie van jonge vrouwen en meisjes door loverboys is een vorm van uitbuiting die in de gaten moet worden gehouden. Er komt mogelijk ook een regionale coördinator voor de aanpak van mensenhandel voor heel Gelderland-Zuid.

Volledig scherm Mensenhandel geregisteerd naar politieregio. © Dadermonitor Mensenhandel 2017-2021

