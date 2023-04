Minder woningen gebouwd in Beuningen

indebuurt.nl Spullen verkopen of struinen: alles wat je wil weten over de Goffert­markt met Koningsdag

Heb je nog wat oude spullen die je zou willen verkopen? Of ben je juist op zoek naar tweedehands parels. De Goffertmarkt in Nijmegen tijdens Koningsdag is dan the place to be. Alles wat je wil weten als verkoper of bezoeker, lees je hier.