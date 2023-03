Nachtwerk en uitputting in Tinnegieter zorgt voor late uitslag in Beuningen

Stikstof­rech­ten kopen is nog één keer nodig, zegt Nijmeegse wethouder: raad krijgt voortaan informatie

Het opkopen van stikstofrechten van een boer is voorlopig waarschijnlijk nog één keer nodig om bouwprojecten in Nijmegen door te laten gaan. Gesprekken erover lopen met een Overbetuwse boer. Die gemeente is nu wél op de hoogte, benadrukt de Nijmeegse GroenLinks-wethouder Noël Vergunst.