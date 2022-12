NEC ziet zowaar de eerste zonnestralen en een interessante opstelling op de training

Preventief fouilleren in Nijmegen: oplossing tegen messenbe­zit of zorgt het voor etnisch profileren?

NIJMEGEN - Jongeren die op straat worden gecontroleerd op wapens: als het aan het stadsbestuur van Nijmegen ligt, is preventief fouilleren binnenkort mogelijk. De omstreden maatregel krijgt echter veel kritiek en een raadsmeerderheid is tegen. Is het een broodnodige stap om messenbezit uit te bannen? Of leidt het juist tot etnisch profileren?

14 december