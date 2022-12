Nijmeegs koor bestolen van 300 euro aan kaartopbrengst na kerstconcert: ‘Het is zo zuur’

MET VIDEO Auto’s botsen op elkaar op Wijchense­weg Nijmegen: beide total loss

NIJMEGEN - Op de Wijchenseweg in Nijmegen zijn donderdagavond rond kwart voor zes twee auto’s op elkaar gebotst. Een van de twee wagens was een Tesla. Bij de aanrijding raakten twee bestuurders gewond. Een van de twee is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance.

