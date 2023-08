Nu Guus een ‘stukje van de gemeente’ is, wil hij van de plastic speeltuinen af

Plan voor nieuwe middelbare school in Beuningen doodge­bloed: ‘Hadden verande­ring willen brengen’

Het plan om in Beuningen een nieuwe middelbare school op te zetten, is doodgebloed. ,,We hebben er veel energie ingestoken. Maar we vinden onvoldoende steun”, zegt bestuurder Radha van der Linden. ,,We hebben het stilgelegd.”