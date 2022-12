Oproep: heeft jouw kindje op de ic gelegen met het RS-virus?

Vereniging Elst catert steeds vaker bij condolean­ces: ‘Tijd van koffie en cake op uitvaart is voltooid verleden tijd’

ELST - Als er verder geen rare dingen gebeuren, gaat café-restaurant De Vereniging in Elst mogelijk al in januari weer zeven dagen per week open. ,,Dat is wel mijn streven. Ik heb een grote zaak. Ik kan het me niet permitteren nog langer de maandagen en dinsdagen dicht te blijven.”

