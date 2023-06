Oudere vrouw door vier daders overvallen in woning Dreumel: politie zoekt beelden en mogelijke getuigen

CDA gooit de knuppel in het ‘bouw-hoenderhok’; ‘minder overleggen en meer doen’

Het nieuwe gemeentebestuur van GBO, CDA en GroenLinks in Overbetuwe is een jaar aan de macht, maar kan nog weinig concrete woningbouwplannen presenteren. Het CDA gooit nu de knuppel in het hoenderhok en wil meer actie zien. ,,Minder overleggen en meer doen”, zegt CDA-raadslid Harm van der Weijden.