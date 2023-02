Overleden baby mogelijk gestompt en geschud door vader (25): 'Had opvoedcursus moeten krijgen’

Nijmeegse kinderen zamelen statiegeld­fles­sen in na aardbeving: ‘Mijn moeder komt uit Turkije’

Sil, Mekhi en Maxime uit Nijmegen zamelen statiegeldflessen in om een steentje bij te dragen aan de hulp die nodig is na de ramp in Turkije en Syrië. De eerste tientjes zijn binnen.