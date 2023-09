‘Sssttt...! hier rust de genever’ - maar ondertus­sen knettert het flink: museumpje bokst op tegen ProRail

Het Gelders Gedistilleerd Museum, in een oud spoorgebouw nabij de Graafseweg in Nijmegen-West, ligt in de clinch met ProRail. Het museum eist het recht van overpad terug, ProRail wil dat het museum stopt met ‘illegale drankenhandel’.