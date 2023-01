Run op Klavervierpas die recht geeft op extraatjes

‘Kom niet te vroeg.’ Leste Mert niet met Allerzie­len, maar de donderdag erna

DRUTEN - Het is nog eventjes, maar het kan maar beter meteen duidelijk zijn: de Leste Mert in Druten vindt dit jaar op 9 november plaats. Dan staan de dikbilkoeien op de Hogestraat in Druten en wordt er snert gegeten.

