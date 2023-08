Scoutingmeiden terug uit snikheet Zuid-Korea, waar ze moesten uitwijken voor een tyfoon: ‘Elke dag was het: pet op, insmeren en water drinken’

indebuurt.nl 40 jaar geleden: zwart-witfoto's van Nijmegen uit 1983

Plein 1944, de Spoorbrug, het station en de markt: voor veel Nijmegenaren zijn het bekende plekken. Maar hoe zagen die locaties er vroeger uit? We doken in het stadsarchief op zoek naar foto’s van veertig jaar geleden. Daar vonden we deze zwart-witbeelden uit 1983.