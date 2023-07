update Onrust bij winkelcen­trum Hatert: verwarde man valt uit het niets oudere vrouw aan

Bij winkelcentrum Hatert in Nijmegen is woensdag tegen 17.00 uur in de middag flinke onrust ontstaan. Een 30-jarige man uit Nijmegen liep vlak voor de Jumbo en belaagde daar uit het niets een oudere vrouw. Ook andere voorbijgangers probeerde hij lastig te vallen.