Oekraïners in Wijchen verhuizen toch later: ‘Last van langere levertijd bouwproduc­ten’

De Oekraïense vluchtelingen die nu in het oude gemeentehuis van Wijchen wonen, verhuizen later dan verwacht naar de nieuwe flexwoningen verderop in het dorp. Oorzaak? De langere levertijd van bouwmaterialen.