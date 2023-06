Van een rondje door de fabriek tot een vergadering bijwonen: Puck (15) is een dag ‘de baas’ bij mega-chipbedrijf

Politie valt voor de derde keer kerk in Deest binnen om situatie jongetje (8) en bevestigt onderzoek

Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de situatie van het 8-jarige jongetje van het gevluchte gezin uit Deest. Dinsdag deed de politie voor de derde maal in korte tijd een inval in de kerk en pastorie waar het gezin woont. Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht.