Voor 1500 verdachten heeft het OM het te druk, maar die ene verduisteraar uit Beuningen mag het niet laten lopen

Ontsnapte tbs'er verdacht van neersteken ex en blijft tot minimaal december vast: 'Hij voelde zich afgeperst'

Buiten de hekken van de Pompekliniek ontsnapt Kendrick (32) aan zijn begeleider, springt in een gereedstaande vluchtauto en steekt volgens justitie niet veel later in Soest een vrouw neer. Waar de mogelijke bestuurder zijn strafzaak buiten de gevangenisdeuren mag afwachten, besloot de rechtbank dinsdagmiddag dat Kendrick voorlopig blijft vastzitten.