Vrachtwagen verliest zware lading op A73 bij Beuningen: weg volledig dicht tot donderdagmorgen

RIJNSTATE NAAR ELST Deze assisten­ten zijn blij met ok-com­plex in Elst: ‘In Velp zaten we in de kelder, nu zien we zonlicht’

OK-personeel van het nieuwe ziekenhuis van Rijnstate in Elst zijn blij met hun nieuwe operatiekamers. Waar ze het meest blij zijn? Deze OK's hebben ramen. ,,In Velp zaten we in de kelder, je had bijna geen contact met de buitenwereld.”