Waterschap Rivierenland bestaat 750 jaar en daagt je uit: leg jij ‘de pracht van het water’ het mooist vast?

K3-directeur: ‘Zandwin­ning in Drutense Waard was al lang gepland’

Het plan van zandwinbedrijf K3 om de Drutense Waard te ontzanden en her in te richten, is een logische stap. Dat zegt Jan Willem van de Kamp, de directeur van K3. Die ‘gebiedsontwikkeling’, zoals hij het noemt, stond volgens hem sowieso al in de planning.